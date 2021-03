Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)

Фото: Твиттер @HNS_CFF

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич поставил рекорд по количеству матчей за сборную. Теперь у футболиста "Реала" 135 игр за национальную команду. Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили полузащитника с этим событием.

Модрич, не смог сдержать слез, когда команда стоя приветствовала его достижение.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb