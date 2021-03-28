Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)

Теги лука модричхорватия

Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)Фото: Твиттер @HNS_CFF
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич поставил рекорд по количеству матчей за сборную. Теперь у футболиста "Реала" 135 игр за национальную команду. Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили полузащитника с этим событием.

Модрич, не смог сдержать слез, когда команда стоя приветствовала его достижение.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал Дарио Срне, на счету которого 134 игры.

Хавбек дебютировал за сборную в 2006 году. За 135 игр он забил 16 голов.

Читать также: Модрич - рекордсмен по количеству игр за сборную Хорватии | http://soccernews.ru
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