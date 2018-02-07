Модрич: "Не сомневаюсь, что это временный кризис"

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Модрич: "Не сомневаюсь, что это временный кризис"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высказался о результатах своей команды в текущем сезоне.

"В текущем сезоне результаты не такие, как мы ожидали, но это футбол. В прошлом сезоне в итоге все прошло хорошо, мы выиграли несколько игр в добавленное время. В этом сезоне мы неплохо играли, но этого было недостаточно. Я не сомневаюсь, что это временный кризис, и мы достигнем наших целей в конце сезона. Наша цель - защитить титулы, которые мы выиграли в прошлом сезоне. Я не могу сказать, что это будет легко, но я всегда буду верить в наши лучшие качества", - цитирует 32-летнего хавбека FourFourTwo.

Напомним, летом Перес намерен расстаться с основным защитником "Реала". | soccernews.ru

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