Модрич не сыграет в первом матче Суперкубка Испании с "Барселоной" из-за старой дисквалификации

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не поможет команде в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию за свое удаление в ответном матче Суперкубка-2014 против "Атлетико" (0:1).

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 мск.

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