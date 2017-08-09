Модрич не сыграет в первом матче Суперкубка Испании с "Барселоной" из-за старой дисквалификации

Теги барселонареал мадридлука модрич

Модрич не сыграет в первом матче Суперкубка Испании с "Барселоной" из-за старой дисквалификации

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не поможет команде в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию за свое удаление в ответном матче Суперкубка-2014 против "Атлетико" (0:1).

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 мск.

Не пропустите: Перес: "Постараемся обыграть "Барселону" так же, как "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов