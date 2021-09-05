Модрич не сыграет за Хорватию в следующем матче

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич пропустит следующий матч своей национальной команды из-за повреждения.

Официальный сайт королевского клуба сообщает, что после консультаций с медицинским штабом команды было принято решение, что Лука Модрич не поедет в сборную Хорватии на матч против Словении.

Напомним, что игра со словенской сборной пройдет во вторник в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Также не пропустите: Льорис высказался ничьей в матче со сборной Украины. | http://soccernews.ru