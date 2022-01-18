Модрич не требует у "Реала" никаких денег в новом контракте

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Модрич не требует у "Реала" никаких денег в новом контракте

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник Лука Модрич вероятнее всего подпишет новый контракт с мадридским "Реалом".

Как сообщает журналист издания Libertad Digital Серхи Валентин, согласно источникам в клубе, Модрич не требует никаких финансовых гарантий в своем новом контракте, он оставляет право определить его зарплату за клубом.

По информации источника, президент "Мадрида" Флорентино Перес сможет сам вписать в его новый контракт любую сумму, которую захочет.

Отмечается, что переговоры о новом контракте проходят очень легко, настолько, что в них не принимает никакого участия даже его агент. 

Модрич уже сообщил клубу о своем желании остаться и не ставит клубу условий.

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