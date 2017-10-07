Модрич недоволен главным тренером сборной Хорватии

Теги лука модричхорватия

Модрич недоволен главным тренером сборной ХорватииПолузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил недовольство главным тренером своей команды Анте Чачичем после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии (1:1).

"Чачич? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочный, теперь нам остается только продолжать. До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.

Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира", - сказал он.

Читайте: Чачич: "Сможем исправить ситуацию в матче против Украины" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Швеция 9 19
2 Франция 8 17
3 Нидерланды 8 13
4 Болгария 8 12
5 Беларусь 8 5
6 Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Швейцария 9 27
2 Португалия 9 24
3 Венгрия 9 10
4 Фарерские острова 9 9
5 Латвия 9 4
6 Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия 9 27
2 Северная Ирландия 9 19
3 Чехия 9 12
4 Норвегия 9 10
5 Азербайджан 9 10
6 Сан-Марино 9 0
Группа D М О
1 Сербия 9 18
2 Уэльс 9 17
3 Ирландия 9 16
4 Австрия 9 12
5 Грузия 9 5
6 Молдова 9 2
Группа E М О
1 Польша 9 22
2 Дания 9 19
3 Черногория 9 16
4 Румыния 9 12
5 Армения 9 6
6 Казахстан 9 2
Группа F М О
1 Англия 9 23
2 Шотландия 9 17
3 Словакия 9 15
4 Словения 9 14
5 Литва 9 6
6 Мальта 9 1
Группа G М О
1 Испания 9 25
2 Италия 9 20
3 Албания 9 13
4 Израиль 9 12
5 Македония 9 8
6 Лихтенштейн 9 0
Группа H М О
1 Бельгия 9 25
2 Греция 9 16
3 Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония 9 11
5 Кипр 9 10
6 Гибралтар 9 0
Группа I М О
1 Исландия 9 19
2 Хорватия 9 17
3 Украина 9 17
4 Турция 9 14
5 Финляндия 9 8
6 Косово 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов