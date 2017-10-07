Модрич недоволен главным тренером сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил недовольство главным тренером своей команды Анте Чачичем после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии (1:1).

"Чачич? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочный, теперь нам остается только продолжать. До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.

Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира", - сказал он.

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