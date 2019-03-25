Модрич: "Непопадание сборной Хорватии на Евро-2020 станет катастрофой"
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич опасается, что его команда может не попасть на Чемпионат Европы 2020 года.
Накануне "шашечные" неожиданно проиграли Венгрии в матче квалификации к континентальному первенству.
"Мы расстроены, для нас это большой удар. Мы должны вместе сражаться до самого конца. Хорватия не сыграла в свою силу. Первый звоночек был в матче с Азербайджаном, но тогда мы кое-как сумели победить. Если продолжим так играть, то у нас будут большие проблемы с тем, чтобы отобраться на Евро-2020. Нам нужно проснуться, забыв о былых достижениях. Да, мы добились огромного успеха на ЧМ-2018, но нужно фокусироваться на будущем. Если не попадём на Чемпионат Европы, это станет катастрофой", - сказал Модрич.
В первом туре квалификации Хорватия одолела Азербайджан со счётом 2:1. В следующем матче вице-чемпионы мира сразятся с Уэльсом.
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