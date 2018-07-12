Модрич: "Ничего не знал об уходе Роналду"

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Модрич: "Ничего не знал об уходе Роналду"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал трансфер своего одноклубника Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Я говорил, что Криштиану останется, потому что таковым было мое желание, я ничего не знал. Криштиану - уникален, он оставляет после себя значимый след. Я желаю ему всего наилучшего, кроме случаев, когда он будет играть против "Реала". Я ценю все, что он сделал для "Мадрида", - цитирует 32-летнего хавбека "сливочных" fichajes.com.

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