Модрич: "Ничего не знал об уходе Роналду"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал трансфер своего одноклубника Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Я говорил, что Криштиану останется, потому что таковым было мое желание, я ничего не знал. Криштиану - уникален, он оставляет после себя значимый след. Я желаю ему всего наилучшего, кроме случаев, когда он будет играть против "Реала". Я ценю все, что он сделал для "Мадрида ", - цитирует 32-летнего хавбека "сливочных" fichajes.com.

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