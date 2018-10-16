Модрич: "Никогда не буду играть в одной команде с Месси"

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Модрич: "Никогда не буду играть в одной команде с Месси"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич считает, что у него не будет шанса сыграть в одной команде с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я играл против него, но не с ним. Очевидно, что Месси - один из лучших игроков в истории, но я никогда не буду играть с ним в одной команде", - приводит слова 33-летнего хавбека королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Модрич рассказал, как в раздевалке "Реала" относились к слухам об уходе Роналду. | soccernews.ru

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