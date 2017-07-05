Модрич о деле бывшего президента загребского "Динамо": "Я не совершал никакого преступления"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич все еще может предстать перед хорватским судом за дачу ложных показаний по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, которого обвиняют в хищениях клубных средств.
Как информирует Mundo Deportivo, 31-летний хавбек всячески опровергает все обвинения в свой адрес. В частности, на днях футболист заявил: "Моя совесть - чиста. Я убежден , что я не совершал никакого преступления".
Напомним, "Реал" не теряет надежд заменить Наваса топовым вратарем.
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|Осиек
|36
|33
|9
|Славен Копривница
|36
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|10
|Хрватски Драговольяц
|36
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