Модрич: "Обменял бы "Золотой мяч" на победу Хорватии на Чемпионате Мира"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признался, что для него важнее победа на Чемпионате Мира, чем индивидуальные награды.

"Я бы обменял "Золотой мяч" на победу на Чемпионате Мира с Хорватией. Индивидуальные награды - это зрелищно, но для меня важнее командные цели. Нет ничего важнее этого", - цитирует 35-летнего футболиста Marca.

Напомним, что на ЧМ-2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции (2:4).

Модрича признали лучшим игроком мундиаля, а по итогам года наградили "Золотым мячом".

Не пропустите: Модрич: "Я уже стар для возвращения в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru