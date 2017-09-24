Модрич объяснил уверенный старт "Барселоны" в Ла Лиге

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич объяснил уверенный старт каталонской "Барселоны" в новом сезоне Ла Лиги.

Так, согласно информации испанской прессы, 32-летний хавбек "сливочных" указал на то, что лидерство "сине-гранатовых" связано исключительно с легким календарем соперника в стартовых турах чемпионата. При этом лидерство "Барсы" хорват назвал временным явлением.

Напомним, Рамос замолвил слово перед Зиданом за одного из футболистов "Реала". | soccernews.ru