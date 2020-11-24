Модрич оценил шансы "Реала" на удачное выступление в этом сезоне
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил мнение, что мадридскому клубу удастся удачно завершить нынешний сезон.
"Матч с "Интером" для нас, как финал. Мы готовы действовать, как команда, и помогать друг другу. Сейчас именно тот момент, когда от нас требуется сыграть в свою силу.
"Реалу" все время не хватает совсем немногого. Нам нужно, чтобы закончились травмы. Также нам не хватает стабильностию. Впрочем, я верю в наш прогресс. Думаю, что "Реал" проведет хороший сезон", - приводит слова Модрича Marca.
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