Модрич оценил шансы "Реала" в ответном матче Лиги Чемпионов с "Аяксом"

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Модрич оценил шансы "Реала" в ответном матче Лиги Чемпионов с "Аяксом"
Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом", который состоится завтра, 5 марта.

"Матчи Лиги Чемпионов всегда очень важны для "Реала". Нас ждет встреча с молодой и амбициозной командой. Не исключено, что этот матч станет для нас главным в сезоне. Мы намерены выйти в четвертьфинал, но это будет непросто. Мы готовы выдать отличный матч и пройти дальше.

Два подряд поражения от "Барселоны" не являются предметов для улучшения настроения. Мы подавлены, но игра с "Аяксом" уже завтра, поэтому у нас нет времени расстраиваться. Мы должны сконцентрироваться на Лиге Чемпионов", - приводит слова Модрича официальный сайт клуба.

Матч "Реал" - "Аякс" состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу", и начнется в 23:00 мск. В первом матче "Реал" выиграл у "Аякса" в гостях со счетом 2:1.

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