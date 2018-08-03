Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич определился со своим будущим, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, хорват хочет продолжить карьеру в "Интере". Хавбек через свою жену и агента Ваню Боснич оповестил миланский клуб о своём желании.

Теперь "нерадзурри" предстоит договориться о трансфере 32-летнего футболиста со "сливочными", которые требуют за своего игрока 750 миллионов евро.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, сыграл 257 матчей и забил 13 голов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2020 года. | http://soccernews.ru