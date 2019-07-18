Модрич определился со своим будущим

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Модрич определился со своим будущим

Хавбек "Реала" Лука Модрич принял решение о своем будущем.

По сведениям Marca, 33-летний хорват решил продолжить выступать за мадридский клуб. Ранее интерес к игроку проявлял "Милан".

Соглашение Модрича с клубом истекает следующим летом. В прошлом сезоне он провел 46 игр, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.

Напомним, что Модрич является действующим обладателем "Золотого мяча".

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