Модрич определился со своим будущим

Хавбек "Реала" Лука Модрич принял решение о своем будущем.

По сведениям Marca, 33-летний хорват решил продолжить выступать за мадридский клуб. Ранее интерес к игроку проявлял "Милан".

Соглашение Модрича с клубом истекает следующим летом. В прошлом сезоне он провел 46 игр, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.

Напомним, что Модрич является действующим обладателем "Золотого мяча".

Читайте также: Агент Модрича контактировал с "Миланом". | http://soccernews.ru