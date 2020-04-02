Модрич определился со своим будущим в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич решил остаться в королевском клубе, сообщает AS.

По сведениям издания, звёздный хорват намерен выступать за "сливочных" до завершения своего контракта, то есть до лета 2021 года.

При этом 34-летний хавбек дал понять тренерскому штабу команды, что не будет против уменьшения количества игровой практики, если его конкуренты по позиции будут выглядеть лучше.

Напомним, что Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне в его активе 5 голов и 5 ассистов в 30 матчах.

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