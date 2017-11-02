Модрич остался недоволен своей заменой в матче против "Тоттенхэма"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остался недоволен своей заменой во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".

В частности, как информирует Diario Gol, 32-летний хавбек поставил в упрек главному тренеру своей команды Зинедину Зидану то, что тот не решается менять по ходу матчей своих любимцев в лице Криштиану Роналду, Карима Бензема и Марсело, даже если они проводят не самый лучший свой матч.

Напомним, Роналду остался недоволен судейством в последних матчах "Реала". | soccernews.ru