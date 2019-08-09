Модрич останется в "Реале"

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич не покинет королевский клуб этим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, несмотря на слухи о возможном уходе, хорватский полузащитник спокойно готовится к сезону с нынешней командой.

Напомним, что СМИ сватали 33-летнего футболиста в "Милан" и ПСЖ.

В прошлом сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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