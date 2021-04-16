Модрич останется в "Реале" на следующий сезон

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Модрич останется в "Реале" на следующий сезон

Фото инстаграм Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлит контракт с клубом до июня 2022 года, утверждает AS.

По сведениям издания, стороны согласовали все детали нового договора, в том числе касающиеся снижения зарплаты футболиста.

Действующее соглашение между 35-летним хорватом и "бланкос" истекает по окончании этого сезона.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, в нынешней кампании хавбек забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 40 матчах.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да.Лука идеально вписывается в Реал : нытик,трус и балерина.))

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