Модрич останется в "Реале" на следующий сезон
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлит контракт с клубом до июня 2022 года, утверждает AS.
По сведениям издания, стороны согласовали все детали нового договора, в том числе касающиеся снижения зарплаты футболиста.
Действующее соглашение между 35-летним хорватом и "бланкос" истекает по окончании этого сезона.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, в нынешней кампании хавбек забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
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|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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