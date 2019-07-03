Модрич отказал "Милану"

"Милан" пытался купить полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, сообщает Marca.

По сведениям издания, глава футбольного департамента "россонери" Звонимир Бобан связывался с хорватом, чтобы убедить его перебраться в Италию.

Однако 33-летний футболист твёрдо намерен остаться в королевском клубе, поэтому он отказал "Милану".

В минувшем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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