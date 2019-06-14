Модрич отказался отдавать Азару 10-й номер

Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о попытке выпросить у Луки Модрича 10-й номер.

"Мне повезло поговорить с Модричем через Ковачича. Я в шутку попросил его отдать мне 10-й номер, однако он отказался. Номер на футболке не столь важен, в отличии от эмблемы клуба", - приводит слова Азара Marca.

Напомним, что бельгиец подписал с "Реалом" пятилетний контракт. Трансфер Азара обошелся мадридскому клубу в 100 миллионов евро, однако сумма может возрасти на 45 миллионов за счет бонусов.

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