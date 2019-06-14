Модрич отказался отдавать Азару 10-й номер
Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о попытке выпросить у Луки Модрича 10-й номер.
"Мне повезло поговорить с Модричем через Ковачича. Я в шутку попросил его отдать мне 10-й номер, однако он отказался. Номер на футболке не столь важен, в отличии от эмблемы клуба", - приводит слова Азара Marca.
Напомним, что бельгиец подписал с "Реалом" пятилетний контракт. Трансфер Азара обошелся мадридскому клубу в 100 миллионов евро, однако сумма может возрасти на 45 миллионов за счет бонусов.
Читайте также: "Реал" представил Азара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 июня
-
Модрич отказался отдавать Азару 10-й номер
-
Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"
-
"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке трех футболистов
-
Гильерме может перебраться в Европу
-
"Ростов" возобновил сотрудничество с Adidas
-
"Депортиво" и "Мальорка" победили в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру
-
ЦСКА близок к покупке хорватского защитника
-
Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва
-
Рибери получил предложение из АПЛ
-
"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника
-
"Ливерпуль" повесил ценник на Ловрена
-
Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"
-
1
Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
-
Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
-
Аллегри высказался о своем будущем
-
Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
-
"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
-
"Реал" представил Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32