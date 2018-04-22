Модрич: "Переезд в МЛС? Почему бы и нет"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не исключил свой переезд в американскую МЛС.

" Переезд в МЛС? Пока что ничего не известно. У меня есть два года контракта с "Мадридом", и я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь. Но если этому не суждено будет случиться, то почему бы и нет. Я живу сегодняшним днем, иду шаг за шагом, и я не заглядываю так далеко в свое будущее, потому что необходимо оценивать свое состояние здесь и сейчас. В "Реале" необходимо выкладываться по максимуму в каждой игре, потому что иначе остаться здесь будет трудно ", - приводит слова 32-летнего хавбека Marca.

Напомним, "Реал" готов снизить цену на Бэйла. | soccernews.ru