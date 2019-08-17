Модрич первый раз в карьере получил прямую красную карточку

Хавбек "Реала" Лука Модрич был удален в игре 1-го тура Примеры против "Сельты" (3:1).

Как сообщает Squawka, это первый раз в карьере хорвата, когда он получил прямую красную карточку.

Отметим, что это второе удаление в карьере хорвата. Предыдущий раз он получил две желтые.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В прошлом году игрок стал обладателем "Золотого мяча".

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