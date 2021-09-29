Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о подарке, который сделал его внуку полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда из Тирасполя одержала сенсационную победу на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1.
– Благодаря Андрею Лунину, запасному вратарю "Реала", вместе с которым я работал в "Заре". Он пошел, договорился.
– Для внука?
– Да, – сказал Вернидуб.
Ранее украинский тренер уже делился, как внук Иван просил футболку Модрича после жеребьевки группового этапа.
"Внук Ванька позвонил на следующий день и говорит: "Дедуля, а ты что, в Лигу чемпионов попал?" Я говорю: "Да". Он спрашивает: "Это ты что, с "Реалом" будешь играть?" Я говорю: "Да".
А он мне говорит: "А ты можешь… Просьбочка у меня к тебе такая… Футболку Модрича с его подписью можно?" Я говорю: "Ваня, для тебя – все что угодно", – рассказывал Вернидуб в интервью ютуб-каналу "Трендец".
Также не пропустите: Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
-
Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
-
Главные новости дня: 28 сентября
Лента новостей
-
Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"
-
Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
-
Тони Кроос рассказал, почему всю карьеру играет в одних бутсах
-
Молодой защитник "Барселоны" перенес операцию
-
"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"
-
1
Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение"
-
Пеле рассказал о своем восстановлении
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Фати
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Реал" нацелился на Орье
-
Клаудиньо рассказал, какое прозвище получил от Дзюбы
-
Четыре футболиста "Челси" не сыграют против "Ювентуса"
-
Бонуччи рассказал о влиянии Роналду на "Ювентус"
-
Сёмин отреагировал на победу "Шерифа" над "Реалом"
-
Клаудиньо рассказал о своих мечтах
-
Кунде высказался о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14