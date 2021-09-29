Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о подарке, который сделал его внуку полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда из Тирасполя одержала сенсационную победу на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1.

– Благодаря Андрею Лунину, запасному вратарю "Реала", вместе с которым я работал в "Заре". Он пошел, договорился.

– Для внука?

– Да, – сказал Вернидуб.

Ранее украинский тренер уже делился, как внук Иван просил футболку Модрича после жеребьевки группового этапа.

"Внук Ванька позвонил на следующий день и говорит: "Дедуля, а ты что, в Лигу чемпионов попал?" Я говорю: "Да". Он спрашивает: "Это ты что, с "Реалом" будешь играть?" Я говорю: "Да".

А он мне говорит: "А ты можешь… Просьбочка у меня к тебе такая… Футболку Модрича с его подписью можно?" Я говорю: "Ваня, для тебя – все что угодно", – рассказывал Вернидуб в интервью ютуб-каналу "Трендец".

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