Модрич поделился ожиданиями от игры Хорватии на Евро-2020
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от игры своей команды на Евро-2020 в преддверии матча против Англии.
"Вряд ли надо говорить о том, какая это честь – играть за сборную. Но помимо чести, это еще и долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ждем и с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.
Англия играет перед своими болельщиками, это начало турнира, я жду очень трудного матча. Но мы готовы к этому сражению, мы много работали на протяжении последней недели и хорошо подготовились", – сказал Модрич.
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