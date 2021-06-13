Модрич поделился ожиданиями от игры Хорватии на Евро-2020

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от игры своей команды на Евро-2020 в преддверии матча против Англии.

"Вряд ли надо говорить о том, какая это честь – играть за сборную. Но помимо чести, это еще и долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ждем и с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.

Англия играет перед своими болельщиками, это начало турнира, я жду очень трудного матча. Но мы готовы к этому сражению, мы много работали на протяжении последней недели и хорошо подготовились", – сказал Модрич.

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