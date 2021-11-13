Модрич поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия

Фото твиттер Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями в преддверии игры 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.

- Три раза вы играли против России, и все те игры завершились вничью в основное время. Вы держите это в голове перед завтрашней игрой?

- Это правда, но завтра нам нужна победа и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира...

- Сборная Хорватии долго не могла победить именно в Сплите. Вы не боитесь, что это проклятие может вернуться завтра?

- Мы не думаем об этом, нас это не волнует. Последние две игры мы победили на этом стадионе и играли хорошо.

- Вы готовы, что сборная России будет играть в оборонительный футбол? Как будете взламывать оборону соперника?

- Мы будем играть агрессивно и посмотрим как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.

- Кого в сборной России можете выделить?

- Я знаю почти всех игроков, у них много молодых талантливых игроков, но мне бы не хотелось никого выделять.

- В чем разница играть в Загребе или в Сплите? Для вас это имеет значение?

- Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам поможет.

- Карпин сказал, что игрокам сборной России не стоит бояться Луку Модрича. Что вы можете ему ответить?

- Мы верим в свои силы. Никто никого не должен боятся, так как это футбол, это игра. Все будет происходит на поле, посмотрим на результат завтра.

- Вы ожидали, что сборная России так четко пройдёт этот отбор и будет лидировать перед последним туром?

- Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих команд, для нас не было сюрпризом, что Россия будет хорошо играть. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, все остальные матчи уже не имеют значения.

Хорватия примет Россию в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В очном матче команды определят обладателя прямой путёвки на ЧМ-2022. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.

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