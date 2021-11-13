Модрич поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия

Теги хорватияроссиялука модрич

Модрич поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия

Фото твиттер Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями в преддверии игры 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.

- Три раза вы играли против России, и все те игры завершились вничью в основное время. Вы держите это в голове перед завтрашней игрой?

- Это правда, но завтра нам нужна победа и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира...

- Сборная Хорватии долго не могла победить именно в Сплите. Вы не боитесь, что это проклятие может вернуться завтра?

- Мы не думаем об этом, нас это не волнует. Последние две игры мы победили на этом стадионе и играли хорошо.

- Вы готовы, что сборная России будет играть в оборонительный футбол? Как будете взламывать оборону соперника?

- Мы будем играть агрессивно и посмотрим как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.

- Кого в сборной России можете выделить?

- Я знаю почти всех игроков, у них много молодых талантливых игроков, но мне бы не хотелось никого выделять.

- В чем разница играть в Загребе или в Сплите? Для вас это имеет значение?

- Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам поможет.

- Карпин сказал, что игрокам сборной России не стоит бояться Луку Модрича. Что вы можете ему ответить?

- Мы верим в свои силы. Никто никого не должен боятся, так как это футбол, это игра. Все будет происходит на поле, посмотрим на результат завтра.

- Вы ожидали, что сборная России так четко пройдёт этот отбор и будет лидировать перед последним туром?

- Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих команд, для нас не было сюрпризом, что Россия будет хорошо играть. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, все остальные матчи уже не имеют значения.

Хорватия примет Россию в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В очном матче команды определят обладателя прямой путёвки на ЧМ-2022. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.

Не пропустите: Пашалич ярко высказался о матче Хорватия - Россия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19

Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов