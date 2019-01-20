Модрич поделился планами на будущее в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал о своем контракте в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.

Действующее соглашение игрока истекает в 2020 году.

"У меня есть еще полтора года в клубе. Это достаточно много.

Я хочу продолжать играть в "Реале". Мне нравится в нем все, как и в первый день", - поделился хорват.

В текущем сезоне 33-летний Модрич участвовал в 20 матчах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Реал" с 36 баллами занимает 3 строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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