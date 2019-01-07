Модрич поделился рецептом выхода "Реала" из кризиса

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Модрич поделился рецептом выхода "Реала" из кризиса

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился рецептом выхода своей команды из кризиса.

"Реалу" срочно нужно прогрессировать. Мы должны сесть и поговорить как мужики, чтобы всё исправить. Сейчас почти все футболисты команды выступают не на своём уровне. Искать причину неудач в невезении неправильно. У нас куча проблем как с созданием моментов, так и с их реализацией, не говоря уже про оборону" - приводит слова Модрича Marca.

По итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 30 очков.

33-летний Модрич в текущем сезоне провёл за "сливочных" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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