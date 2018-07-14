Модрич поделился своими мыслями о "Золотом мяче"

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что не думает о "Золотом мяче".

"Я несколько раз повторял, что сконцентрирован на успехе национальной сборной. Когда говорят о том, что я могу получить "Золотой мяч", то мне, конечно, приятно. Но прежде всего я хочу, чтобы победила моя команда, даст Бог, мы выиграем Чемпионат Мира. Я стремлюсь к успеху национальной сборной, а не к индивидуальным достижениям" - приводят слова Модрича российские СМИ.

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