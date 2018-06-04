Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"

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Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"
Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич пригласил нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара в мадридский клуб. 

"Мы ждем тебя", - приводит слова Модрича AS.

Напомним, что 26-летний Неймар является приоритетной целью "Реала" в летнее трансферное окно. Впрочем, ПСЖ не собирается с ним расставаться

Не пропустите: Модрич и Неймар необычно обменялись футболками после матча между Бразилией и Хорватией. | http://soccernews.ru

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