Модрич получил предложение из АПЛ

Теги лука модричреал мадридманчестер юнайтеджозе моуринью

Модрич получил предложение из АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич получил предложение от "Манчестер Юнайтед", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что в подписании 32-летнего хавбека "сливочных" заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который, работая в королевском клубе, в 2012-м году стал инициатором переезда хорвата на "Сантьяго Бернабеу" из лондонского "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Видалю. | soccernews.ru

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