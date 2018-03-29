Модрич получил предложение из АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич получил предложение от "Манчестер Юнайтед", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что в подписании 32-летнего хавбека "сливочных" заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который, работая в королевском клубе, в 2012-м году стал инициатором переезда хорвата на "Сантьяго Бернабеу" из лондонского "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Видалю. | soccernews.ru