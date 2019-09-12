Модрич получил травму приводящей мышцы правого бедра

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Модрич получил травму приводящей мышцы правого бедра

У полузащитника "Реала" Луки Модрича травма приводящей мышцы бедра. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Повреждение футболиста было выявлено после прохождения медосмотра. На данный момент неизвестно, сколько пропустит 34-летний хавбек.

Напомним, что на этой неделе футболист участвовал в матчах отбора на Евро-2020 за сборную Хорватии.

14 сентября "Реал" встретится с "Леванте" в рамках 4-го тура Примеры.

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