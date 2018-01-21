Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"

Теги лука модричреал мадриднаполимарко рог

Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич порекомендовал своему клубу обратить внимание на хавбека итальянского "Наполи" Марко Рога.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний хорват видит в своем перспективном соотечественнике одну из будущих звезд европейского футбола, поэтому он был бы рад видеть его в своей команде.

В нынешнем сезоне Рог забил 1 гол в 23 играх за "Наполи".

Напомним, зимой "Реал" не будет приобретать новых игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов