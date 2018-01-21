Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич порекомендовал своему клубу обратить внимание на хавбека итальянского "Наполи" Марко Рога.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний хорват видит в своем перспективном соотечественнике одну из будущих звезд европейского футбола, поэтому он был бы рад видеть его в своей команде.

В нынешнем сезоне Рог забил 1 гол в 23 играх за "Наполи".

Напомним, зимой "Реал" не будет приобретать новых игроков. | soccernews.ru