Модрич порекомендовал "Реалу" приобрести его соотечественника

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Модрич порекомендовал "Реалу" приобрести его соотечественникаПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич порекомендовал руководству своего клуба приобрести своего соотечественника Анте Чорича, выступающего за загребское "Динамо".

Как информирует испанская пресса, хорват видит в 20-летнем хавбеке замену для себя на будущее. В королевском клубе пообещали Модричу присмотреться к перспективному футболисту и следить за его выступлениями.

В завершившемся сезоне Чорич забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Динамо".

Напомним, вместе с Тео Эрнандесом "Реал" хотел приобрести еще одного игрока "Атлетико". | soccernews.ru

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