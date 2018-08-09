Модрич поспособствовал переходу Ковачича в "Челси"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поспособствовал переходу своего соотечественника Матео Ковачича из королевского клуба в "Челси".

Сам Ковачич признался, что Модрич оказал влияние на его решение, в подробностях рассказав о преимуществах АПЛ.

Напомним, что ранее Модрич выступал в Англии за "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru