Модрич повторил достижение Ди Стефано, Пушкаша и Хенто

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич стал четвёртым игроком в истории клуба, который забил в матче Кубка / Лиги Чемпионов после своего 35-летия.

Напомним, что хорват отличился во вчерашнем поединке с "Шахтёром", поразив "девятку" соперника ударом издали.

Модрич повторил достижение легенд "сливочных" Альфредо Ди Стефано, Ференца Пушкаша и Пако Хенто.

Напомним, что обладателю "Золотого мяча" 2018 года 35 лет исполнилось 9 сентября.

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