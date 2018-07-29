Модрич пожертвует отпуском ради участия в матче за Суперкубок Европы

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич собирается пожертвовать своим отпуском ради участия в матче за Суперкубок Европы.

Напомним, что "сливочные" разыграют трофей в поединке с "Атлетико", который состоится 15 августа.

Как сообщает Marca, Модрич планирует вернуться к тренировкам с "Реалом" за неделю до матча против "матрасников". Изначально ожидалось, что хорват начнёт готовиться к сезону позже, поскольку до 15 июля он играл на ЧМ-2018.

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