Модрич предложил "Реалу" футболиста, который заменит его в клубе

Хавбек "Реала" Лука Модрич нашел себе замену.

Как сообщает испанская пресса, хорват считает, что достойно заменить его в клубе может полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. Модрич порекомендовал "Реалу" вступить в борьбу за игрока, пока его не перехватили другие топ-клубы.

Соглашение Алли с "Тоттенхэмом" действует до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

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