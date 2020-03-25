Модрич предложил "Реалу" подписать на замену себе хавбека ЦСКА

Хавбек "Реала" Лука Модрич принимает участие в поисках замены самому себе.

Как сообщает Defensa Central, 34-летний хорват советует клубу подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича. При этом отмечается, что Модрич не сообщил "Реалу" о том, когда он собирается уйти.

Соглашение Влашича с "армейцами" рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 5 ассистов в 30 играх.

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