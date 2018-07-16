Модрич: Предпочел бы выиграть ЧМ, чем получить "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич хотел бы выиграть Чемпионат Мира-2018 вместо "Золотого мяча".

Вчера хавбека признали лучшим игроком турнира. В финале Хорватия уступила Франции (2:4).

"Мы были как минимум не хуже французов, я бы даже сказал - лучше. Но несколько моментов в игре предопределили ее исход. "Золотой мяч"? Конечно, приятно, это большая награда, но я бы предпочел ему кубок мира", - отметил он.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru