Модрич принял окончательное решение по своему будущему

Теги реал мадридинтер миланлука модрич

Модрич принял окончательное решение по своему будущему

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял окончательное решение по своему будущему.

Как сообщает Sport.es, хорват решил остаться в королевском клубе, несмотря на предложение от миланского "Интера".

Модрич подпишет со "сливочными" новый контракт, по которому его зарплата значительно повысится.

Не пропустите: "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Тео Эрнандесу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов