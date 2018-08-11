Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял окончательное решение по своему будущему.

Как сообщает Sport.es, хорват решил остаться в королевском клубе, несмотря на предложение от миланского "Интера".

Модрич подпишет со "сливочными" новый контракт, по которому его зарплата значительно повысится.

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