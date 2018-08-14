Модрич принял решение по своей дальнейшей карьере

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Модрич принял решение по своей дальнейшей карьереПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял решение по своей дальнейшей карьере, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 32-летний хавбек планирует еще один сезон провести на "Сантьяго Бернабеу", после которого таки затребовать у королевского клуба своей продажи в миланский "Интер".

Действующий контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Модрич намерен отказаться от продления контракта с "Реалом". | soccernews.ru

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