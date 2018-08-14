Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял решение по своей дальнейшей карьере, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 32-летний хавбек планирует еще один сезон провести на "Сантьяго Бернабеу", после которого таки затребовать у королевского клуба своей продажи в миланский "Интер".

Действующий контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Модрич намерен отказаться от продления контракта с "Реалом". | soccernews.ru