Модрич приступил к тренировкам в "Реале"

Теги реал мадридлука модрич

Модрич приступил к тренировкам в "Реале"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич вернулся из отпуска и приступил к тренировкам в своем клубе.

Напомним, в "Реале" приняли решение по Модричу. | soccernews.ru

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