Модрич признался, что хочет завершить карьеру в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал о планах на будущее.



"Уверен, что смогу играть на высоком уровне еще год, два. А потом - посмотрим. Я бы хотел завершить карьеру в "Реале", но это также от клуба зависит", - цитирует Модрича Goal.com.



Напомним, футболист выступает за "сливочных" с 2012 года. Ранее он также защищал цвета загребского "Динамо", "Зриньски", хорватского "Интера" и "Тоттенхэма". В 2018 году Модрич завоевал "Золотой мяч".

Не пропустите: Модрич признался, что в "Реале" скучают по Роналду| http://soccernews.ru