Модрич признался, что хочет завершить карьеру в "Реале"

Теги лука модричреал мадрид

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал о планах на будущее.

"Уверен, что смогу играть на высоком уровне еще год, два. А потом - посмотрим. Я бы хотел завершить карьеру в "Реале", но это также от клуба зависит", - цитирует Модрича Goal.com.

Напомним, футболист выступает за "сливочных" с 2012 года. Ранее он также защищал цвета загребского "Динамо", "Зриньски", хорватского "Интера" и "Тоттенхэма". В 2018 году Модрич завоевал "Золотой мяч".

Не пропустите: Модрич признался, что в "Реале" скучают по Роналду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов