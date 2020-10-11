Модрич признался, что хотел бы продлить контракт с "Реалом"
Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что хочет продолжить выступать за мадридский клуб.
Соглашение 35-летнего игрока со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года.
"Конечно, я хотел бы остаться в "Реале", но в то же время понимаю, что я уже в определенном возрасте.
Пока ощущаю, что важен для клуба. Я хотел бы остаться", - цитирует Модрича Marca.
Ранее сообщалось, что "Реал" готовит новые контракты для Рамоса и хорвата.
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|Реал Сосьедад
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|Гранада
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|Осасуна
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
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|18
|Сельта Виго
|20
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