Модрич признался, что хотел бы продлить контракт с "Реалом"

Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что хочет продолжить выступать за мадридский клуб.

Соглашение 35-летнего игрока со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года.

"Конечно, я хотел бы остаться в "Реале", но в то же время понимаю, что я уже в определенном возрасте.

Пока ощущаю, что важен для клуба. Я хотел бы остаться", - цитирует Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" готовит новые контракты для Рамоса и хорвата.

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