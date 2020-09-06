Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что хочет завершить карьеру в испанском клубе.



"В моем возрасте не строишь больших планов. У меня остался год, я хочу приложить все усилия, чтобы с "Реалом" выиграть трофей. Хорошо было бы завершить карьеру в "Реале", но это зависит от клуба. Я хочу доказать, что могу играть на высшем уровне еще несколько лет, но если это не получится сделать в "Реале", рассмотрю другие варианты", - цитирует Модрича Mundo Deportivo.



Хорват выступает в "Реале" с 2012 года. В составе "сливочных" Модрич становился четыре раза победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл чемпион Испании и стал обладателем Кубка и трижды выиграл Суперкубок страны.

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