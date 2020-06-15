Модрич признался, что в "Реале" скучают по Роналду

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал, как нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду влиял на мадридский клуб.

"Роналду - один из лучших игроков в истории. Мы в "Реале" скучаем по его голам и характеру. Криштиану всегда хочет побеждать, он нас очень мотивировал.

Как человек он на 10 с плюсом. У него большое сердце, он всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается", - цитирует Модрича La Gazzetta dello Sport.

Роналду покинул мадридский клуб и перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его соглашение с туринцами рассчитано до лета 2022 года.

В составе "Ювентуса" Роналду провел 75 игр, забил 53 гола и отдал 17 ассистов.

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