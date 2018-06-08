Модрич признан лучшим игроком Хорватии

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Модрич признан лучшим игроком Хорватии

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком Хорватии по итогам сезона 2017/18.

Соответствующую награду 32-летний футболист получил от хорватской федерации футбола.

В минувшем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 43 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны". | http://soccernews.ru

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