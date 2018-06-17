Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Нигерия

Полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Нигерии.

Игрок "Реала" реализовал пенальти, а также выполнил подачу с углового, который завершился автоголом нигерийцев.

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